Малкин признан главной звездой игрового дня в НХЛ
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Об этом сообщает официальный сайт лиги.
В матче регулярного чемпионата с «Анахайм Дакс» россиянин забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. Это помогло его команде победить со счётом 7:4.
Второй звездой дня стал форвард «Калгари Флэймз» Михаэль Фролик, а замкнул тройку лучших нападающий «Каролина Харрикейнз» Майкл Ферланд.
Ранее гол Евгения Дадонова не спас «Флориду» от пятого поражения подряд в НХЛ.