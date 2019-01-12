Малкин признан главной звездой игрового дня в НХЛ

Короткая ссылка
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Малкин признан главной звездой игрового дня в НХЛ
  • © John McCreary
  • globallookpress.com

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

В матче регулярного чемпионата с «Анахайм Дакс» россиянин забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. Это помогло его команде победить со счётом 7:4.

Второй звездой дня стал форвард «Калгари Флэймз» Михаэль Фролик, а замкнул тройку лучших нападающий «Каролина Харрикейнз» Майкл Ферланд.

Ранее гол Евгения Дадонова не спас «Флориду» от пятого поражения подряд в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить