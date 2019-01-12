Гол Дадонова не спас «Флориду» от пятого поражения подряд в НХЛ

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Клуб «Флорида Пантерз» проиграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол Дадонова не спас «Флориду» от пятого поражения подряд в НХЛ
  • Reuters
  • © Sergei Belski-USA TODAY Sports

Встреча состоялась в Калгари и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе «Флэймз» отличились Михаэль Фролик, Марк Джордано, Мэттью Ткачук и Шон Монахан. У гостей шайбы забросили Майк Хоффман, Джонатан Юберто и россиянин Евгений Дадонов.

Для «Пантерз» это поражение стало пятым подряд.

В следующем матче «Флорида» сыграет с «Ванкувер Кэнакс», а «Калгари» — с «Аризона Койотс».

Ранее шайба и три передачи Евгения Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Анахайм» в матче НХЛ.

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