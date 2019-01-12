Гол Дадонова не спас «Флориду» от пятого поражения подряд в НХЛ
- Reuters
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Встреча состоялась в Калгари и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.
В составе «Флэймз» отличились Михаэль Фролик, Марк Джордано, Мэттью Ткачук и Шон Монахан. У гостей шайбы забросили Майк Хоффман, Джонатан Юберто и россиянин Евгений Дадонов.
Для «Пантерз» это поражение стало пятым подряд.
В следующем матче «Флорида» сыграет с «Ванкувер Кэнакс», а «Калгари» — с «Аризона Койотс».
Ранее шайба и три передачи Евгения Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Анахайм» в матче НХЛ.