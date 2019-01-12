Шайба и три передачи Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Анахайм» в НХЛ
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Встреча, прошедшая в Анахайме, завершилась со счётом 7:4 в пользу гостей.
В составе «Питтсбурга» хет-трик оформил Джейк Гюнцель, дублем отметился Таннер Пирсон, по одной шайбе забросили россиянин Евгений Малкин и Фил Кессел. У хозяев отличились Ондржей Каше, Брэндон Монтур, Даниэль Спронг и Якоб Сильверберг.
Малкин также сделал три результативные передачи.
Для «Дакс» это поражение стало десятым подряд.
Ранее официальный сайт НХЛ назвал Никиту Кучерова главным претендентом на «Харт Трофи».