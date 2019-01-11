Официальный сайт НХЛ назвал Кучерова главным претендентом на «Харт Трофи»

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) назвал основных претендентов на приз самому ценному игроку сезона — «Харт Трофи».

Первое место в списке претендентов занял российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, который получил 68 баллов. В нынешнем сезоне форвард лидирует в гонке бомбардиров с 72 очками, забросив 21 шайбу и отдав 51 результативную передачу.

Второе место в голосовании — у игрока «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона с 58 баллами, а замыкает тройку лучших капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид с 44 очками.

Из россиян в десятку были включены также форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и голкипер «Тампы» Андрей Василевский.

Ранее передача Кучерова и 26 сейвов Василевского помогли «Тампе» одолеть «Каролину» в матче НХЛ.