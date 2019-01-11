Передача Кучерова и 26 сейвов Василевского помогли «Тампе» одолеть «Каролину» в НХЛ

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Передача Кучерова и 26 сейвов Василевского помогли «Тампе» одолеть «Каролину» в НХЛ
  • AFP
  • © Patrick Smith / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Встреча, прошедшая в Тампе, завершилась со счётом 3:1.

В составе хозяев дублем отметился Брейден Пойнт, а также один раз отличился Ондржей Палат. У «Харрикейнз» шайбу забросил Джастин Уильямс.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров оформил результативную передачу, а его одноклубник голкипер Андрей Василевский отразил 26 бросков из 27.

Ранее дубль Панарина помог «Коламбусу» в овертайме победить «Нэшвилл» в НХЛ.

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