Передача Кучерова и 26 сейвов Василевского помогли «Тампе» одолеть «Каролину» в НХЛ
- AFP
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Встреча, прошедшая в Тампе, завершилась со счётом 3:1.
В составе хозяев дублем отметился Брейден Пойнт, а также один раз отличился Ондржей Палат. У «Харрикейнз» шайбу забросил Джастин Уильямс.
Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров оформил результативную передачу, а его одноклубник голкипер Андрей Василевский отразил 26 бросков из 27.
Ранее дубль Панарина помог «Коламбусу» в овертайме победить «Нэшвилл» в НХЛ.