Дубль Панарина помог «Коламбусу» в овертайме победить «Нэшвилл» в НХЛ
- AFP
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Встреча состоялась в Коламбусе и завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.
В составе «Блю Джекетс» дублями отметились россиянин Артемий Панарин и Бун Дженнер. У гостей шайбы забрасывали Ник Бонино, Виктор Арвидсон и Маттиас Экхольм.
В следующем матче «Коламбус» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз», а «Предаторз» — с «Каролиной Харрикейнз».
Ранее «Коламбус» отстранил голкипера Сергея Бобровского на один матч НХЛ.