Дубль Панарина помог «Коламбусу» в овертайме победить «Нэшвилл» в НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» в овертайме переиграл «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча состоялась в Коламбусе и завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

В составе «Блю Джекетс» дублями отметились россиянин Артемий Панарин и Бун Дженнер. У гостей шайбы забрасывали Ник Бонино, Виктор Арвидсон и Маттиас Экхольм.

В следующем матче «Коламбус» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз», а «Предаторз» — с «Каролиной Харрикейнз».

Ранее «Коламбус» отстранил голкипера Сергея Бобровского на один матч НХЛ.