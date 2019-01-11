Дубль Панарина помог «Коламбусу» в овертайме победить «Нэшвилл» в НХЛ

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«Коламбус Блю Джекетс» в овертайме переиграл «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Дубль Панарина помог «Коламбусу» в овертайме победить «Нэшвилл» в НХЛ
  • AFP
  • © Kirk Irwin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Встреча состоялась в Коламбусе и завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

В составе «Блю Джекетс» дублями отметились россиянин Артемий Панарин и Бун Дженнер. У гостей шайбы забрасывали Ник Бонино, Виктор Арвидсон и Маттиас Экхольм.

В следующем матче «Коламбус» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз», а «Предаторз» — с «Каролиной Харрикейнз».

Ранее «Коламбус» отстранил голкипера Сергея Бобровского на один матч НХЛ.

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