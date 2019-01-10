«Коламбус» отстранил Бобровского на один матч НХЛ

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Руководство клуба «Коламбус Блю Джекетс» отстранило российского голкипера команды Сергея Бобровского на один матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Коламбус» отстранил Бобровского на один матч НХЛ
  • ©Adam Lacy
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба клуба, ссылаясь на слова генерального менеджера «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнена, причиной такого решения стал некий инцидент внутри команды, подробности которого не будут предаваться огласке и комментироваться представителями «Блю Джекетс».

Таким образом, Бобровский не сыграет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз», который пройдёт 11 января в Коламбусе.

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