«Коламбус» отстранил Бобровского на один матч НХЛ
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Как сообщает пресс-служба клуба, ссылаясь на слова генерального менеджера «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнена, причиной такого решения стал некий инцидент внутри команды, подробности которого не будут предаваться огласке и комментироваться представителями «Блю Джекетс».
Таким образом, Бобровский не сыграет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз», который пройдёт 11 января в Коламбусе.
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