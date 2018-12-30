Путин поблагодарил Инфантино за помощь в организации ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин поздравил главу Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино с Рождеством и поблагодарил его за помощь в организации чемпионата мира — 2018.

«Путин поздравил с приближающимися праздниками президента ФИФА Джанни Инфантино и поблагодарил его за помощь в организации ЧМ-2018 в России — события, которое стало «настоящим праздником для миллионов поклонников футбола во всём мире», — говорится в сообщении пресс-службы президента России.



Чемпионат мира по футболу 2018 года в России проходил с 14 июня по 15 июля. Выиграла турнир сборная Франции, второй стала национальная команда Хорватии, третье место заняли бельгийцы.

Ранее Владимир Путин поздравил мировых лидеров с Новым годом и Рождеством.