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Путин поблагодарил Инфантино за помощь в организации ЧМ-2018
30 декабря 2018, 15:26
/ Reuters
Президент России Владимир Путин поздравил главу Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино с Рождеством и поблагодарил его за помощь в организации чемпионата мира — 2018.
«Путин поздравил с приближающимися праздниками президента ФИФА Джанни Инфантино и поблагодарил его за помощь в организации ЧМ-2018 в России — события, которое стало «настоящим праздником для миллионов поклонников футбола во всём мире», — говорится в сообщении пресс-службы президента России.
Чемпионат мира по футболу 2018 года в России проходил с 14 июня по 15 июля. Выиграла турнир сборная Франции, второй стала национальная команда Хорватии, третье место заняли бельгийцы.
Ранее Владимир Путин поздравил мировых лидеров с Новым годом и Рождеством.
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