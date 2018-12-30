Путин поздравил мировых лидеров с Новым годом и Рождеством

Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы в связи с Новым годом и Рождеством мировым лидерам, главам иностранных правительств и ряду руководителей международных организаций.

Полный список приведён на сайте Кремля.

В частности, поздравляя президента Белоруссии Александра Лукашенко, Путин отметил, что российско-белорусское сотрудничество плодотворно развивается, продолжается работа по укреплению Союзного государства, тесная координация усилий в рамках ЕврАзЭС, СНГ и ОДКБ.

Также Путин направил поздравления на имя королевы Великобритании Елизаветы II и премьер-министра Терезы Мэй, в которых пожелал им и членам их семей крепкого здоровья, счастья и успехов, а британскому народу — благополучия и процветания.

В поздравлениях президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Ангеле Меркель российский лидер выразил надежду на продолжение совместной работы по двусторонней и международной повестке дня, в частности для обеспечения в будущем году успешной реализации крупных совместных проектов в сферах экономики, культуры, науки и образования.

Поздравляя премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, Путин выразил надежду, что в наступающем 2019 году российско-израильские отношения будут развиваться в конструктивном, партнёрском ключе на благо народов обоих государств, в интересах укрепления мира, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке.

В поздравлении председателю КНР Си Цзиньпину Путин отметил, что «отношения всеобъемлющего доверительного партнёрства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и КНР достигли беспрецедентно высокого уровня».

В поздравлении президенту Сирии Башару Асаду Путин подчеркнул, что Россия будет и впредь оказывать всемерное содействие правительству и народу Сирии в борьбе против сил терроризма, в защите государственного суверенитета и территориальной целостности.

В поздравлении президенту США Дональду Трампу Путин отметил, что российско-американские отношения являются важнейшим фактором обеспечения стратегической стабильности и международной безопасности, и подтвердил, что Москва открыта для диалога с США по самой обширной повестке дня.

В адресованном премьер-министру Японии Синдзо Абэ послании Путин сердечно поздравил японского коллегу с наступающим Новым годом и подчеркнул: российско-японские отношения имеют значительный потенциал.

В поздравлении президенту Франции Эммануэлю Макрону Путин выразил надежду на продолжение совместной работы по развитию взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами в различных областях, а также решению актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня.

Поздравляя президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Путин отметил, что рад успешному развитию российско-турецких отношений.

Ранее Путин рассказал о том, чем займётся на новогодних праздниках.