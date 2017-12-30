В Кремле назвали мировых лидеров, которых Путин поздравил с Новым годом и Рождеством

Пресс-служба Кремля опубликовала список мировых лидеров и глав международных организаций, которых президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим новым годом глав.

Полный список опубликован на сайте Кремля.

В него вошли президент Абхазии Рауль Хаджимба, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Армении Серж Саргсян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Молдавии Игорь Додон, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Также поздравления от Путина получили президент Аргентины Маурисио Макри, президент Бразилии Мишел Темер, Папа Римский Франциск, королева Великобритании Елизавета II и премьер-министр страны Тереза Мэй, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Вьетнама Чан Дай Куанг и генсек ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Индии Рам Натх Ковинду и премьер-министр Нарендра Моди, король Испании Филипп VI и королева Летиция, президент Италии Серджо Маттарелла и председатель совета министров Италии Паоло Джентилони, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, глава Кубы Рауль Кастро, князь Монако Альберт II, президент Сербии Александр Вучич, президент Сирии Башар Асад, президент Словении Барут Пахор, президент США Дональд Трамп, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Финляндии Саули Ниинистё, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Чехии Милош Земан, президент ЮАР Джейкоб Зума, премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Путин также поздравил с наступающим праздником ряд глав международных организаций, в частности генсека ООН Антониу Гутерреша, директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард, почётного президента Международного олимпийского комитета Жака Рогге, президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, почётного члена Международного олимпийского комитета Жан-Клода Килли, президента Международной федерации хоккея с шайбой Рене Фазеля и президента Международной федерации дзюдо Мариуса Визера, а также президента ФИФА Джанни Инфантино.

Кроме того, Путин поздравил ряд бывших глав иностранных государств и правительств, а также политических деятелей, в частности Алмазбека Атамбаева, Сильвио Берлускони, Романо Проди, Джорджа Буша-старшего, Джорджа Буша-младшего, Короля Хуана Карлоса I, Николя Саркози, Франсуа Фийона, Герхарда Шрёдера, Тарью Халонен.