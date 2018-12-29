Яшин — об Овечкине: Саша великий хоккеист уже сегодня

Двукратный чемпион мира Алексей Яшин заявил, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин уже сегодня является великим хоккеистом.

«Для меня величие — это не стать олимпийским чемпионом в 18 лет и после этого почивать на лаврах победителя до конца карьеры, а каждый день работать, не жалея собственных сил. У Саши есть досягаемая цель, он может обогнать Уэйна Гретцки по количеству шайб в НХЛ. Да, он великий уже сегодня, но не останавливается на этом, растёт и бросает себе новые вызовы каждый день», — сказал Яшин в беседе RT.

Он ответил на тот же вопрос применительно к нападающему «Питтсбурга» Евгению Малкину.

«Очень сложный выбор. Овечкин и Малкин разные, оба уже вписали свои имена в историю хоккея. Как я могу сказать, что Овечкин лучше Малкина? Скажу так, Женька обидится. Скажу иначе, Сашка не поймёт. Абсолютно искренне поддерживаю всех русских в НХЛ и переживаю за них. Они все большие молодцы, держаться на таком уровне и играть за океаном — дело не из простых», — ответил Яшин.

Ранее он рассказал, какой матч в карьере бы переиграл.