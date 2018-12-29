«Жертвовать свободой ради тренерства не готов»: Алексей Яшин о жизни после хоккея, финале ОИ-1998 и достижениях Овечкина

Детям, которые занимаются хоккеем в спортивных школах, для достижения высоких результатов не хватает индивидуальных занятий. Такое мнение в интервью RT выразил двукратный чемпион мира Алексей Яшин. Он рассказал про свои мастер-классы на Красной площади и объяснил, почему не спешит становиться профессиональным тренером. Экс-нападающий сборной России также признался, что поражение в финале Олимпийских игр 1998 года было самым обидным в карьере, и назвал Александра Овечкина одним из величайших хоккеистов в истории.

«Жить по строгому расписанию не готов»

— На протяжении нескольких лет вы проводите мастер-классы на льду ГУМ-катка. Объясните, зачем вам это?

— Во-первых, мне это просто нравится, во-вторых, несмотря на то что в Москве нет особых проблем с детскими спортивными школами, вопрос о массовом хоккее остаётся открытым. Так что мой мастер-класс на Красной площади — это некая имитация дворового хоккея, ведь ко мне приходят не только дети, но и пожилые люди.

— Но ведь есть и более философская идея…

—Да, конечно. Мне очень хочется, чтобы люди, которым я так или иначе передал своё умение и мастерство, возвращались домой, в свои дворы и города, и занимались там подобными вещами. Так что моя цель — массовое развитие дворового хоккея.

— Это правда, что многие приходят на ваши мастер-классы постоянно? Вы следите за их достижениями вне катка?

— Для меня огромная радость видеть то, как улучшается мастерство тех, с кем мы работаем уже несколько лет. Есть несколько девушек, они приходят ко мне не первый год, и разница между сегодняшним и первым днём колоссальная. Раньше они просто боялись выходить на лёд, сейчас стоят на коньках уверенно, тренируются, прогрессируют в техническом мастерстве.

— Кому-то из ваших учеников удалось достичь по-настоящему серьёзного успеха? Может, благодаря вашим урокам кто-то всерьёз занялся хоккеем?

— В НХЛ пока никто не играет (Смеётся.). Но на мастер-классы приходят мальчишки, которые тренируются в школах, а многие даже играют в различных командах. Для них наши занятия — маленький шаг на пути к большому прогрессу, ведь я знаю по себе, что в команде мало возможностей для индивидуальных занятий.

Консультировался с друзьями — звёздами хоккея. Саша Овечкин, Лёша Ковалёв и Женя Малкин подтвердили: они часами работали во внеурочные часы. Однако для простых семей дополнительные занятия — удовольствие дорогое. Наши же занятия абсолютно бесплатные.

— А если бы вам в детстве предложили потренироваться с любым хоккеистом, кого бы вы выбрали?

— Валерия Харламова, он был моим кумиром. А ещё Игоря Ларионова, всегда хотелось быть на него похожим. Правда, с ним жизнь свела уже в большом хоккее.

— Нет ли у вас мысли открыть собственную школу или получить тренерскую лицензию?

— По сути, еженедельные мастер-классы на Красной площади и есть моя школа.

— Но я имею в виду профессиональный хоккей. Неужели у вас нет амбиций, возглавить, к примеру, один из клубов КХЛ?

— Дело в том, что работа тренером во взрослой команде — это по сути та же деятельность, что была у меня во время игры в хоккей. Жить по строгому расписанию — обед, ужин, тренировки, выезд — я пока не готов. Возможно, сказывается тот фактор, что я совсем недавно закончил карьеру и сейчас просто наслаждаюсь свободой.

— Кстати, интересная статистика: лишь 20% хоккеистов, завершая карьеру, выбирают тренерское поприще. У футболистов, напротив, 70% из тех, кто сейчас готовится закончить карьеру, уже имеют тренерскую лицензию. Этому есть какое-то объяснение?

— Наверное, ребята просто хотят застолбить за собой возможность попробовать свои силы в новом амплуа. Ведь далеко не факт, что те, кто сегодня получают лицензию, в будущем используют её по прямому назначению. У меня очень глубокий взгляд на тренерство. Нельзя просто взять свисток в зубы и приручить команду — это долгий и тяжёлый путь, требующий от человека не только определённых навыков, но и удивительного чутья. Всё не так просто. Помимо желания нужно и призвание.

— Но ведь вы сами сказали, что ваши мастер-классы — это тоже своеобразная тренерская работа.

— Люди, которые приезжают на Красную площадь, хотят работать именно со мной. Этим они меня, в хорошем смысле слова, и подкупают. В командах же не исключены конфликты между игроками и тренерами. Так что пока делаю ставку на работу с теми, кто тянется именно ко мне. Такая работа вдохновляет больше.

«Зрителю важен комфорт, транспортное удобство и вкусная еда»

—Недавно вы заявили, что качество хоккея для вас потеряло ценность и на первое место вышел комфорт при просмотре матча. Неужели такое возможно?

— Да, готов это подтвердить. Поясню, что я имел в виду. Для меня как для зрителя действительно стало важно смотреть не на то, как именитые суперзвёзды играют вполсилы, а на то, как средние команды показывают зрелищную игру. Да, пускай мастерства и класса там будет не хватать, зато я увижу искреннюю борьбу и неподдельные эмоции.

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— Но вы сказали и о том, что важнее хоккея удобное кресло и вкусный хот-дог.

— И это тоже. Зрителю важен комфорт, транспортное удобство и вкусная еда. Нельзя же получать удовольствие от каждого момента на льду, должны быть вещи, на которые можно отвлечься. К примеру, недавно я был в Большом театре на «Дон Кихоте». Эмоции — супер! Шикарный зал, пропитанный своей великой историей, не оставляет равнодушным. Остались бы у меня такие впечатления, если бы я смотрел этот балет в полуразрушенном ДК? Есть сомнения.

— Матч Россия — Финляндия в рамках Кубка Первого канала, состоявшийся на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге, — лучшее, что вы видели в России?

— Все в восторге, было действительно круто! Правда, признаюсь, что перед матчем волновался, что с комментаторской позиции не будет видно шайбу (Смеётся.).

— Опасения не оправдались?

— Не возникло никаких проблем. Хоккей было видно даже с самых верхних трибун стадиона. Очень хочется отметить руководство СКА и его подход к делу — в Питере знают, как сделать качественное спортивное шоу!

— Считаете, российский спорт готов к тому, чтобы из него начали делать настоящее шоу? Почему звёздные уикенды КХЛ и баскетбольной лиги ВТБ сложно назвать ожидаемыми событиями для болельщиков, а чемпионат России по фигурному катанию в Саранске при скромной организации бьёт все рейтинги посещаемости и просмотра трансляции?

— Сложно сказать. Я был на нескольких Матчах всех звёзд КХЛ и в целом не заметил проблем с интересом со стороны зрителей. Мне как болельщику хочется, чтобы на всех видах спорта были полные залы, люди шли поддерживать любимых спортсменов. Пример Саранска интересен, но, я повторюсь, лично мне хочется, чтобы посещение матчей и соревнований стало приятным времяпрепровождением.

«Одинаково радуюсь за хоккей и футбол»

— Уходящий год был богат на спортивные события. Можете выделить самое яркое?

— Вряд ли буду оригинален: победа хоккейной сборной на Олимпиаде в Пхёнчхане и матч Россия — Испания в плей-офф чемпионата мира по футболу.

— У вас как у представителя хоккейного мира нет обиды, что по успехам футбольной сборной с ума сходила вся страна, а долгожданное золото Игр отметили гораздо скромнее?

— Не может быть никакой обиды, ведь всё это общий успех нашей страны. Я уже не хоккеист, а простой болельщик, так что одинаково радуюсь и за футбол, и за хоккей, и за гандбол с биатлоном. Ребята-футболисты большие молодцы. Обыграть испанцев по меркам их вида спорта — шикарное достижение.

— В таком случае объясните, почему многие звёзды спорта негативно восприняли вручение футбольной сборной званий заслуженных мастеров спорта.

— Ждал этого вопроса, давайте попробую пояснить. Это моё мнение — и возможно, оно кому-то не понравится. ЗМС — это достижение, которое высоко оценивается только в нашей стране, а за её пределами никто на него не посмотрит.

Или люди думают, что наши футболисты прилетят в «Барселону», покажут эту корочку Месси — и тот скажет: «Тренер, этот парень ЗМС, я посижу на лавке, а он пусть играет!»? Безусловно, это крутое звание, его надо заслужить, и ничего плохого в том, что страна решила таким образом отметить их игру на ЧМ, я не вижу.

«Переиграл бы финал Нагано-98»

— Впереди Новый год, время загадывать желания. Если бы у вас появилась возможность вернуться в прошлое и переиграть любой матч из вашей карьеры, какую бы игру выбрали?

— Финал Олимпийских игр в Нагано. Хотелось бы выиграть тот матч, завоевать золото. Но, подчеркну, я хотел бы изменить именно результат, а не переигрывать саму игру. По качеству хоккея и самоотдачи ребят на льду у меня и спустя два десятилетия нет никаких вопросов.

— Скажите честно, считаете свою карьеру, без золота ОИ, успешной?

— Кстати, многие уверены, что я олимпийский чемпион (Смеётся.). Да, я не смог выиграть ни Кубок Стэнли, ни Олимпиаду, но считаю, что моя карьера сложилась успешно. Давайте смотреть на вещи объективно: не всё в хоккее зависит от самого игрока, во многом его судьбу решает команда, за которую он играет. История знает множество примеров, когда величайшие так и уходили из спорта без громких наград, так что обделённым себя точно не чувствую.

— А самый ужасный день в вашей длительной карьере?

— Конечно, было обидно проиграть финал ОИ в Нагано и нам, и болельщикам. Но мы отдали все силы, никто из той команды не может себя ни в чём винить. До сих пор с огромным уважением относимся друг к другу. Не думаю, что наше поражение стоит оценивать как какой-то грандиозный провал, само попадание в финал на тот момент уже было успехом. Провалом я считаю ЧМ в Санкт-Петербурге. Вот там точно произошло что-то неприятное и необъяснимое.

— Несколько поколений болельщиков до сих пор переживают то поражение…

— Болеть надо не за результат, а за команду. Быть с ней даже в те моменты, когда что-то идёт не так. К примеру, наша футбольная сборная. Несколько лет назад она была скорее мишенью для насмешек и критики, сейчас же у нас целая страна футболистов. Любить и верить нужно всегда. Отдельная благодарность тем болельщикам, что были с ребятами даже в самые тяжёлые минуты.

«Считаю Овечкина великим игроком»

— В начале интервью вы сказали, что позиционируете себя как болельщика. У любого поклонника хоккея всегда есть любимый игрок, назовите вашего.

— Это очень сложно, мне нравится игра многих ребят, не хочу выделять кого-то одного и обижать друзей.

— И всё же…

— За вратаря «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флери болею персонально, ведь от его игры зависит очень и очень многое (Яшин — один из акционеров клуба. — RT). Ну и, разумеется, слежу за достижениями Саши Овечкина, Жени Малкина и других наших ребят, выступающих в НХЛ.

— Кто входит в вашу команду мечты?

— Без сомнения, первым будет Валерий Харламов. Следом Марио Лемье, Уэйн Гретцки, Марк Мессье, Саша Овечкин. А на воротах будет трудиться Владислав Третьяк.

— А где же Алексей Яшин?

— Я буду шестым. Сложно конкурировать с такими великими игроками.

— То есть Александр Овечкин уже великий?

— Без сомнения. Для меня величие это не стать олимпийским чемпионом в 18 лет и после этого почивать на лаврах победителя до конца карьеры. Быть великим — значит каждый день работать, не жалея собственных сил. У Саши есть досягаемая цель, он может обогнать Уэйна Гретцки по количеству шайб в НХЛ. Да, он великий уже сегодня, но не останавливается на этом, растёт и бросает себе новые вызовы каждый день.

— А Евгений Малкин?

— Я не могу ответить на этот вопрос. Очень сложный выбор. Они разные. Оба уже вписали свои имена в историю хоккея. Как я могу сказать, что Овечкин лучше Малкина? Скажу так — Женька обидится. Скажу иначе— Сашка не поймёт. Давайте так, и это абсолютно искренне: переживаю и поддерживаю всех русских в НХЛ. Все наши легионеры большие молодцы. Поверьте, держаться на таком уровне и играть за океаном — дело не из простых.