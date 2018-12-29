Яшин рассказал, какой матч в карьере он бы переиграл

Двукратный чемпион мира Алексей Яшин рассказал, какой матч в своей карьере он бы переиграл, если бы была такая возможность.

«Финал Олимпийских игр в Нагано. Хотелось бы выиграть тот матч, завоевать золото. Но подчеркну, я хотел бы изменить именно результат, а не переигрывать саму игру. По качеству хоккея и самоотдачи ребят на льду у меня и спустя два десятилетия нет никаких вопросов», — сказал Яшин в интервью RT.

Также он заявил, что считает свою карьеру успешной, несмотря на отсутствие золота ОИ.

«Кстати, многие уверены, что я олимпийский чемпион. (Смеётся.) Да, я не смог выиграть ни Кубок Стэнли, ни Олимпиаду, но считаю, что моя карьера сложилась успешно. Давайте смотреть на вещи объективно: не всё в хоккее зависит от самого игрока, во многом его судьбу решает команда, за которую он играет. История знает множество примеров, когда величайшие так и уходили из спорта без громких наград», — заявил Яшин.

Ранее он поделился мнением об успехах футболистов сборной России.