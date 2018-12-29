Яшин — о футболистах сборной России: ребята большие молодцы

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Двукратный чемпион мира Алексей Яшин прокомментировал успехи футболистов сборной России и объяснил, почему вся страна сходила настолько сильно с ума от этого успеха в сравнении с другими.
Яшин — о футболистах сборной России: ребята большие молодцы
  • Reuters

«Обиды быть не может, это общий успех нашей страны. Я уже не хоккеист, а простой болельщик, так что одинаково радуюсь за успехи во всех видах спорта. Футболисты большие молодцы, обыграть испанцев по меркам их вида спорта — это шикарное достижение», — сказал Яшин в интервью RT.

Также бывший хоккеист объяснил, почему многие звёзды спорта негативно восприняли присвоение футболистам званий заслуженных мастеров спорта.

«ЗМС это достижение, которое высоко оценивается только в нашей стране, а за её пределами никто на него не посмотрит. Это моё мнение, оно, может, кому-то не понравится. ЗМС — крутое звание, его надо заслужить. Нет ничего плохого в том, что страна решила таким образом отметить их игру на ЧМ», — рассказал Яшин.

Ранее он назвал свою хоккейную команду мечты.

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