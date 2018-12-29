Яшин назвал свою хоккейную команду мечты

Двукратный чемпион мира Алексей Яшин рассказал, за кого он переживает в хоккее, и составил свою команду мечты.

«Персонально болею за вратаря «Вегас Голден Найтс» Марка-Андре Флёри. От его игры зависит очень многое (Яшин один из акционеров клуба. — RT). Также слежу за достижениями Саши Овечкина, Жени Малкина и других наших ребят, выступающих в НХЛ», — рассказал Яшин.

Также собеседник RT составил свою команду мечты и объяснил, почему не включил туда себя.

«Без сомнения, первым будет Валерий Харламов. Следом Марио Лемье, Уэйн Гретцки, Марк Мессье, Саша Овечкин. А на воротах будет трудиться Владислав Третьяк. Я буду шестым. Сложно конкурировать с такими великими игроками», — заявил Яшин.

Ранее он рассказал, с кем мечтал потренироваться, будучи ребёнком.