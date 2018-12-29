Яшин признался, с кем он мечтал потренироваться, будучи ребёнком

Двукратный чемпион мира Алексей Яшин рассказал, с кем он мечтал потренироваться в детстве.

«С Валерием Харламовым — он мой кумир. А ещё с Игорем Ларионовым — всегда хотелось быть на него похожим. Правда, с ним жизнь свела уже в большом хоккее», — сказал Яшин в интервью RT.

Ранее он объяснил, зачем проводит мастер-классы на Красной площади.