Яшин признался, с кем он мечтал потренироваться, будучи ребёнком

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Двукратный чемпион мира Алексей Яшин рассказал, с кем он мечтал потренироваться в детстве.
Яшин признался, с кем он мечтал потренироваться, будучи ребёнком
  • РИА Новости

«С Валерием Харламовым — он мой кумир. А ещё с Игорем Ларионовым — всегда хотелось быть на него похожим. Правда, с ним жизнь свела уже в большом хоккее», — сказал Яшин в интервью RT.

Ранее он объяснил, зачем проводит мастер-классы на Красной площади.

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