Яшин признался, с кем он мечтал потренироваться, будучи ребёнком
Двукратный чемпион мира Алексей Яшин рассказал, с кем он мечтал потренироваться в детстве.
- РИА Новости
«С Валерием Харламовым — он мой кумир. А ещё с Игорем Ларионовым — всегда хотелось быть на него похожим. Правда, с ним жизнь свела уже в большом хоккее», — сказал Яшин в интервью RT.
Ранее он объяснил, зачем проводит мастер-классы на Красной площади.
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