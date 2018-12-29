Яшин объяснил, зачем проводит мастер-классы на Красной площади

Двукратный чемпион мира Алексей Яшин рассказал, зачем он проводит мастер-классы на льду ГУМ-катка.

«Во-первых, мне это просто нравится. Во-вторых, вопрос о массовом хоккее в Москве остаётся открытым, несмотря на то что особых проблем со спортшколами нет. Мой мастер-класс на Красной площади — некая имитация дворового хоккея потому, что приходят люди разных возрастов», — объяснил Яшин в интервью RT.

Бывший хоккеист добавил, что его цель — массовое развитие дворового хоккея.

«Мне очень хочется, чтобы люди, которым я так или иначе передал своё умение и мастерство, возвращались домой, в свои дворы и города, и занимались там подобными вещами», — добавил спортсмен.

Ранее сообщалось, что Сергей Фёдоров принял участие в мастер-классе для детей.