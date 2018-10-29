Самедов: благодарен Каррере за возвращение в «Спартак»

Полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов рассказал, как в команде узнали об отставке главного тренера Массимо Карреры.

«Утром в понедельник на базе в Тарасовке состоялось собрание, где нам объявили о перестановке на тренерском мостике. Конечно, мне было грустно, ведь мы вместе с Каррерой провели несколько лет, стали чемпионами, завоевали Суперкубок. Потом уже сам тренер обратился с небольшой речью. Все остальные слова были произнесены позже, на встрече за ужином», — приводит слова хавбека РИА Новости.

Он отметил, что прощание с итальянским специалистом прошло в тёплой обстановке. Также футболист сказал, что Каррера сильно повлиял на его переход из «Локомотива».

«Очень благодарен ему за возвращение в родной клуб. На протяжении двух лет у нас были хорошие отношения, а я завоевал долгожданные золотые медали в составе «Спартака», — добавил Самедов.

Каррера руководил «Спартаком» с 2016 по 2018 год и помог команде завоевать первый за 16 лет чемпионский титул в РПЛ, а также выиграть первый в истории команды Суперкубок России.

Ранее Каррера в Латвии встретился с бывшим тренером «Спартака».