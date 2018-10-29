Каррера в Латвии встретился с бывшим тренером «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в Юрмале сфотографировался с другим экс-наставником красно-белых Александром Старковым.

Соответствующее фото в своём Twitter опубликовал болельщик «Спартака» Олег Семёнов.

Старков возглавлял московский клуб с 2004 по 2006 год и вместе с командой стал серебряным призёром чемпионата России. Каррера руководил «Спартаком» с 2016 по 2018 год и помог команде завоевать первый за 16 лет чемпионский титул в РПЛ, а также выиграть первый в истории команды Суперкубок России.

Ранее Андрей Червиченко высказался о возможном назначении Валерия Карпина в «Спартак».