Червиченко высказался о возможном назначении Карпина в «Спартак»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном назначении наставника «Ростова» Валерия Карпина главным тренером московской команды.

«У Карпина было довольно оригинальное расставание с руководством «Спартака». С другой стороны, он многому научился и переформатировался, став зрелым как тренер. Карпин понимает, как строить команду. Почему бы и не возглавить «Спартак»? Болельщики его любили», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Место главного тренера «Спартака» стало вакантным 22 октября, когда за неудовлетворительные результаты был уволен итальянский специалист Массимо Каррера.

Ранее сообщалось, что «Спартак» рассматривает Карпина в качестве кандидатуры на пост главного тренера.