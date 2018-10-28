Червиченко высказался о возможном назначении Карпина в «Спартак»

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном назначении наставника «Ростова» Валерия Карпина главным тренером московской команды.
Червиченко высказался о возможном назначении Карпина в «Спартак»
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«У Карпина было довольно оригинальное расставание с руководством «Спартака». С другой стороны, он многому научился и переформатировался, став зрелым как тренер. Карпин понимает, как строить команду. Почему бы и не возглавить «Спартак»? Болельщики его любили», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Место главного тренера «Спартака» стало вакантным 22 октября, когда за неудовлетворительные результаты был уволен итальянский специалист Массимо Каррера.

Ранее сообщалось, что «Спартак» рассматривает Карпина в качестве кандидатуры на пост главного тренера.

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