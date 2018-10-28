Червиченко высказался о возможном назначении Карпина в «Спартак»
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- РИА Новости
«У Карпина было довольно оригинальное расставание с руководством «Спартака». С другой стороны, он многому научился и переформатировался, став зрелым как тренер. Карпин понимает, как строить команду. Почему бы и не возглавить «Спартак»? Болельщики его любили», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».
Место главного тренера «Спартака» стало вакантным 22 октября, когда за неудовлетворительные результаты был уволен итальянский специалист Массимо Каррера.
Ранее сообщалось, что «Спартак» рассматривает Карпина в качестве кандидатуры на пост главного тренера.