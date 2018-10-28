СМИ: «Спартак» рассматривает Карпина в качестве кандидатуры на пост главного тренера

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Московский «Спартак» интересуется главным тренером футбольного клуба «Ростов» Валерием Карпиным.
СМИ: «Спартак» рассматривает Карпина в качестве кандидатуры на пост главного тренера
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, представители московского коллектива должны сегодня встретиться со специалистом. При этом в «Спартаке» связывались с Карпиным ещё до матча «Ростова» с «Анжи», который состоялся 27 октября. 

Отмечается, что в «Ростове» в курсе о встрече Карпина с красно-белыми. При этом в контракте наставника с клубом из Ростова-на-Дону нет пункта об отступных.

Тем не менее москвичи не отказываются от кандидатуры тренера тульского «Арсенала» Олега Кононова, но не могут договориться с руководством туляков о сумме компенсации.

Ранее тренер Кононов отказался комментировать уход в «Спартак».

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