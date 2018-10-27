Кавазашвили: разве можно назвать футболом то, во что играет «Спартак»?

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Легендарный вратарь «Спартака» двукратный чемпион СССР Анзор Кавазашвили раскритиковал игру, которую показывают красно-белые в последнее время.

«Разве можно назвать футболом то, во что играет «Спартак»?! Настоящий футбол красно-белые демонстрировали раньше. А сегодня они просто устраивают оживлённую беготню по полю. В результате один матч команда может с треском проиграть, а в другом собраться и одержать победу. Она не способна показывать класс, которым всегда славился «Спартак», — заявил эксперт в интервью RT.

Кавазашвили также дал совет руководству клуба.

«Посоветую не спеша найти такого тренера, который станет авторитетом для футболистов и сможет объединить их, вернуть в коллектив спартаковский дух. Чтобы один был за всех и все за одного. Такого в «Спартаке» нет уже давным-давно», — добавил экс-футболист сборной СССР.

Ранее Уткин рассказал, кто в «Спартаке» примет окончательное решение о назначении главного тренера.  

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