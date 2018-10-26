Уткин рассказал, кто в «Спартаке» примет окончательное решение о назначении главного тренера

Известный спортивный комментатор Василий Уткин высказал мнение о ситуации с назначением нового главного тренера московского футбольного клуба «Спартак».

«Это очень интересно — обсуждать, кто возглавит «Спартак». Но вы напрасно думаете, что идёт напряжённое взвешивание кандидатур, сильных и слабых сторон. О решении, о его методике, нужно знать две вещи. Первая: Леонид Федун ничего не взвешивает. Он откладывает до последнего. И вторая: решение о главном тренере Спартака принимает Вагит Алекперов», — написал Уткин в своём Telegram.

22 октября стало известно, что Массимо Каррера отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака». Причиной увольнения 54-летнего специалиста стали неудовлетворительные результаты красно-белых как в чемпионате России, так и на международной арене. Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Рауль Рианчо.

Ранее Рианчо ответил на вопрос о своём будущем в «Спартаке».