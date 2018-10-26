Рианчо ответил на вопрос о своём будущем в «Спартаке»

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По окончании матча третьего тура группового раунда футбольной Лиги Европы с шотландским «Рейнджерс», который завершился со счётом 0:0, исполняющий обязанности главного тренера российского «Спартака» Рауль Рианчо ответил на вопрос о своём будущем в московском коллективе.
Рианчо ответил на вопрос о своём будущем в «Спартаке»
  • Reuters

«Знаю ли я своё будущее и последний ли это матч для меня в качестве наставника «Спартака»? Будущее такое: завтра у нас тренировка, и мы уже думаем о «Рубине», — цитирует испанского специалиста «Чемпионат» со ссылкой на эфир программы «Все на матч».

По словам Рианчо, даже если ему позвонят и скажут собирать чемоданы, он поблагодарит всех за предоставленную возможность вывести «Спартак» на поединок с «Рейнджерс» в качестве и.о. главного тренера.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не смог обыграть «Рейнджерс» в матче Лиги Европы.

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