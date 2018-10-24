Кирьяков дал прогноз на матч «Локомотив» — «Порту»

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Тренер, бывший футболист Сергей Кирьяков в беседе с НСН дал прогноз на матч «Локомотив» — «Порту» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
Кирьяков дал прогноз на матч «Локомотив» — «Порту»
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«Думаю, что железнодорожники покажут, в отличие от ЦСКА, совсем другую игру. «Локомотив» играет дома, набрал ход, поправил дела во внутреннем чемпионате, и это придаёт особый импульс», — заявил он.

По словам Кирьякова, «Порту» — хорошая команда, с которой можно играть, но необходимо предварительно выстроить план.

Как полагает эксперт, это будет игра на результат, поскольку три очка очень нужны «Локомотиву».

Ранее защитник «Порту» Макси Перейра поделился ожиданиями от матча с московским «Локомотивом».

Также ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев в беседе с телеканалом «360» прокомментировал отставку итальянского специалиста Массимо Карреры с поста главного тренера.

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