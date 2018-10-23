Перейра считает, что «Порту» предстоит тяжёлый матч с «Локомотивом» в ЛЧ

Защитник «Порту» Макси Перейра поделился ожиданиями от матча с московским «Локомотивом» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Нас ожидает сложный матч, в котором нам нужно выигрывать. Мы готовы на 100%. Знаем, что «Локомотив» является чемпионом России и не отдаст победу просто так», — приводит слова Перейры ТАСС.

Он отметил, что португальская команда готова играть в атакующий футбол в матче с «Локомотивом».

«Игра в атаке — это наша сильная сторона, наш козырь, который мы должны использовать. Мы ещё не работали над тактикой и стратегией матча, но сегодня вечером у нас будет время изучить соперника», — добавил уругвайский хавбек.

Матч «Локомотив» — «Порту» пройдёт 24 октября в Москве на «РЖД Арене». Начало — в 22:00 мск.

Ранее Сержиу Консейсау заявил, что «Порту» намерен использовать слабые стороны «Локомотива» в матче ЛЧ.