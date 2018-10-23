Тренер заявил, что «Порту» намерен использовать слабые стороны «Локомотива» в матче ЛЧ

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Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау поделился ожиданиями от матча с московским «Локомотивом» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.
Тренер заявил, что «Порту» намерен использовать слабые стороны «Локомотива» в матче ЛЧ
  • Reuters

«Для нас ничего не меняется. Постараемся в завтрашнем матче использовать слабые стороны «Локомотива» и проявить свои сильные», — приводит слова Консейсау ТАСС.

Он отметил, что слышал заявление наставника «Локомотива» Юрия Сёмина о решающем характере предстоящего матча для железнодорожников.

«Мне показались интересными его слова о том, что нужно сохранять и при этом использовать баланс», — добавил специалист.

Матч «Локомотив» — «Порту» пройдёт 24 октября в Москве на «РЖД Арене». Начало — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Икер Касильяс прогулялся по Красной площади перед матчем с «Локомотивом».

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