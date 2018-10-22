Ветеран «Спартака» Ловчев прокомментировал отставку Карреры
- Reuters
«Отставка Карреры подразумевалась результатами и тем, что происходит в сегодняшнем «Спартаке», где внутренние взаимоотношения разрушены», — считает эксперт.
Как отметил Ловчев, он давно говорил, что не видит сдвига в игре красно-белых.
Ветеран «Спартака» также выразил мнение, что новый тренер сможет добиваться высоких результатов с учётом того состава игроков, которым в настоящее время располагает команда.
«Команда укомплектована довольно прилично, и у меня нет сомнений, что другой тренер наладит обстановку и игровые связи», — сказал он.
Ранее бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал отставку Карреры.