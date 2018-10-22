Ветеран «Спартака» Ловчев прокомментировал отставку Карреры

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Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев в беседе с телеканалом «360» прокомментировал отставку итальянского специалиста Массимо Карреры с поста главного тренера.
Ветеран «Спартака» Ловчев прокомментировал отставку Карреры
  • Reuters

«Отставка Карреры подразумевалась результатами и тем, что происходит в сегодняшнем «Спартаке», где внутренние взаимоотношения разрушены», — считает эксперт.

Как отметил Ловчев, он давно говорил, что не видит сдвига в игре красно-белых.

Ветеран «Спартака» также выразил мнение, что новый тренер сможет добиваться высоких результатов с учётом того состава игроков, которым в настоящее время располагает команда.

«Команда укомплектована довольно прилично, и у меня нет сомнений, что другой тренер наладит обстановку и игровые связи», — сказал он.

Ранее бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал отставку Карреры.

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