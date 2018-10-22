Рейнгольд об отставке Карреры: бардак продолжается

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Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал отставку итальянского специалиста Массимо Карреры с поста главного тренера московского клуба.
Рейнгольд об отставке Карреры: бардак продолжается
  • Reuters

«Я не вижу никаких перспектив и никакого светлого будущего в «Спартаке». Бардак продолжается. Кончилось то время, когда болельщики «Спартака» радовались. Карреру сплавили ребята, но пускай это останется на их совести», — приводит слова Рейнгольда Sport24.

Он отметил, что считает Карреру хорошим тренером.

«Кто станет новым главным тренером — меня не волнует. Я не вникаю в эти подробности. Мне это неинтересно. Мне, откровенно говоря, по фигу, главное, чтобы в команде «Спартак» определились с теми, кто «мутит воду», — добавил эксперт.

22 октября стало известно, что Массимо Каррера отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака». Причиной увольнения 54-летнего специалиста стали неудовлетворительные результаты красно-белых как в чемпионате России, так и на международной арене. Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 года, и привёл команду к первому за 15 лет чемпионству в РПЛ.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов может возглавить «Спартак» зимой.

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