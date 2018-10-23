РФС определится с новым тренером молодёжной сборной России по футболу в ближайшее время

Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев рассказал, когда организация назначит нового главного тренера молодёжной сборной России по футболу (U-21).

«Планируем определиться с новым тренером в ближайшее время. Жеребьёвка нового отборочного цикла чемпионата Европы 2021 года будет уже после Нового года, поэтому РФС располагает временем, чтобы спокойно проанализировать список кандидатов и сделать правильный выбор», — приводит слова Алаева ТАСС.

23 октября Евгений Бушманов, возглавлявший молодёжную сборную России с января 2017 года, был отправлен в отставку. Под его руководством команда не смогла пробиться в финальную часть чемпионата Европы 2019 года, а также завоевать квоту на участие в ОИ-2020.

Ранее Алаев прокомментировал невыход молодёжной сборной России на Евро-2019.