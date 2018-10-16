Алаев прокомментировал невыход молодёжной сборной России на Евро-2019
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«Считаю, что тренерскому штабу под руководством Евгения Бушманова были созданы все необходимые условия для того, чтобы выйти на Евро», — приводит слова Алаева РИА Новости.
Он отметил, что команда провела достаточное количество учебно-тренировочных сборов и контрольных матчей.
«Многие футболисты сборной уже сейчас выступают за основные составы клубов РПЛ, что уже говорит о многом», — добавил функционер.
Ранее стало известно, что молодёжная сборная России по футболу проиграла Австрии и не пробилась на ЧЕ-2019.