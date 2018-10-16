Молодёжная сборная России по футболу проиграла Австрии и не пробилась на ЧЕ-2019

Молодёжная сборная России по футболу потерпела поражение от национальной команды Австрии в матче квалификации чемпионата Европы — 2019 среди игроков до 21 года.

Встреча, прошедшая в Австрии, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев поля.

Победу австрийцам принесли голы Адриана Грбича, Ханнеса Вольфа и Арнела Якуповича.

Россия ответила дублем Фёдора Чалова.

По итогам отборочного турнира сборная России заняла третье место в группе и не смогла квалифицироваться в финальную часть чемпионата Европы напрямую, а также не пробилась в стыковые матчи за право выступления на турнире.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу победила Турцию в матче Лиги наций.