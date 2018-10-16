Молодёжная сборная России по футболу проиграла Австрии и не пробилась на ЧЕ-2019
- © rfs.ru
Встреча, прошедшая в Австрии, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев поля.
Победу австрийцам принесли голы Адриана Грбича, Ханнеса Вольфа и Арнела Якуповича.
Россия ответила дублем Фёдора Чалова.
По итогам отборочного турнира сборная России заняла третье место в группе и не смогла квалифицироваться в финальную часть чемпионата Европы напрямую, а также не пробилась в стыковые матчи за право выступления на турнире.
Ранее сообщалось, что сборная России по футболу победила Турцию в матче Лиги наций.