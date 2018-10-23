Бушманов больше не является тренером молодёжной сборной России по футболу

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Сегодня в Доме футбола состоялось заседание технического комитета Российского футбольного союза (РФС). По его итогам работа Евгения Бушманова во главе молодёжной сборной России признана неудовлетворительной.
Бушманов больше не является тренером молодёжной сборной России по футболу
  • РИА Новости

Как сообщается на официальном сайте РФС, контракты с тренерским штабом во главе с Бушмановым расторгнуты по обоюдному согласию.

РФС поблагодарил тренера за работу и пожелал удачи в дальнейшей карьере.

Сборная России U21 под руководством Бушманова не попала на чемпионат Европы 2019 года, заняв третье место в квалификационном раунде.

Бушманов руководил молодёжной сборной с января 2017 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Валенсии» назвал Дениса Черышева фантастическим игроком.

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