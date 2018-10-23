Бушманов больше не является тренером молодёжной сборной России по футболу

Сегодня в Доме футбола состоялось заседание технического комитета Российского футбольного союза (РФС). По его итогам работа Евгения Бушманова во главе молодёжной сборной России признана неудовлетворительной.

Как сообщается на официальном сайте РФС, контракты с тренерским штабом во главе с Бушмановым расторгнуты по обоюдному согласию.

РФС поблагодарил тренера за работу и пожелал удачи в дальнейшей карьере.

Сборная России U21 под руководством Бушманова не попала на чемпионат Европы 2019 года, заняв третье место в квалификационном раунде.

Бушманов руководил молодёжной сборной с января 2017 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Валенсии» назвал Дениса Черышева фантастическим игроком.