Главный тренер «Валенсии» назвал Черышева фантастическим игроком
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«Мы знакомы с Денисом по «Вильярреалу». Замечательный человек, фантастический игрок. Касательно его игровых качеств — это футболист, которого отличают стабильность и профессионализм. Если говорить о его бойцовских качествах, то игрок такого плана нам и нужен на левом краю», — сказал специалист.
💬 "Денис жертвует собой и помогает команде. Таких игроков всегда хочешь видеть в своем клубе"— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 23 октября 2018 г.
Марселино и Дани Парехо о роли Черышева в "Валенсии" 👉 https://t.co/8RAbivSXDu#ЛигаЧемпионовpic.twitter.com/WteedYKIs8
По его словам, россиянин хорошо дополняет команду.
«Надеюсь, он будет играть за «Валенсию» очень хорошо», — добавил Тораль.
Черышев провёл в составе «Валенсии» 10 матчей и забил один мяч.
Ранее в «Валенсии» прокомментировали травму Черышева.