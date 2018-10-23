Главный тренер «Валенсии» назвал Черышева фантастическим игроком

Главный тренер испанского футбольного клуба «Валенсия» Марселино Гарсия Тораль положительно оценил игру российского полузащитника Дениса Черышева.

«Мы знакомы с Денисом по «Вильярреалу». Замечательный человек, фантастический игрок. Касательно его игровых качеств — это футболист, которого отличают стабильность и профессионализм. Если говорить о его бойцовских качествах, то игрок такого плана нам и нужен на левом краю», — сказал специалист.

💬 "Денис жертвует собой и помогает команде. Таких игроков всегда хочешь видеть в своем клубе"



Марселино и Дани Парехо о роли Черышева в "Валенсии" 👉 https://t.co/8RAbivSXDu#ЛигаЧемпионовpic.twitter.com/WteedYKIs8 — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 23 октября 2018 г.

По его словам, россиянин хорошо дополняет команду.

«Надеюсь, он будет играть за «Валенсию» очень хорошо», — добавил Тораль.

Черышев провёл в составе «Валенсии» 10 матчей и забил один мяч.

Ранее в «Валенсии» прокомментировали травму Черышева.