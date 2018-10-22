Кафельников считает, что Каррере не дали нормально работать в «Спартаке»

Прославленный российский теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал отставку итальянского специалиста Массимо Карреры с поста главного тренера московского клуба.

«Каррере просто не дали работать. Съели его за его открытость, любовь к нему фанатов. За те решения, которые он принимал. Массимо просто не захотел ни под кого прогибаться. Это специалист, который знает, что делать, а не подстраивается под кого-либо», — приводит слова Кафеьникова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что смена тренера не решит проблем, имеющихся в команде.

«Приведите в «Спартак» Хосепа Гвардиолу, Жозе Моуринью, Юргена Клоппа — ничего не изменится, не будет команда играть! Нет качественных исполнителей. Нет их. Не вкладываются деньги в таких. К нам едет один сброд, чтобы тупо заработать», — добавил теннисист.

22 октября стало известно, что Массимо Каррера отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака». Причиной увольнения 54-летнего специалиста стали неудовлетворительные результаты красно-белых как в чемпионате России, так и на международной арене. Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 года и привёл команду к первому за 15 лет чемпионству в РПЛ.

Ранее Рауль Рианчо признался, что пока не испытывает никаких эмоций из-за назначения наставником «Спартака».