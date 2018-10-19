СМИ: Венгер может возглавить «Баварию»

Французский наставник Арсен Венгер может быть назначен главным тренером мюнхенской «Баварии» в пятницу.

Об этом сообщает Bild со ссылкой на свои источники в клубе.

19 октября в Мюнхене состоится пресс-конференция руководителей «Баварии», на которой будут присутствовать председатель правления Карл-Хайнц Румменигге и спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич.

По итогам пресс-конференции нынешний тренер Нико Ковач может быть отправлен в отставку, а на его место назначен Венгер, более 20 лет руководивший лондонским «Арсеналом».

«Бавария» занимает шестое место в чемпионате Германии, отставая от лидера — дортмундской «Боруссии» — на четыре очка. Игроки команды неоднократно выражали недоверие тренерскому штабу в СМИ.