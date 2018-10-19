Дзюба оценил жест игроков сборной России по мини-футболу на юношеских ОИ

Нападающий сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба поздравил национальную команду по мини-футболу с серебряными медалями на юношеских Олимпийских играх, завоёванными в Буэнос-Айресе.

РИА Новости

На церемонии награждения игроки юношеской сборной сфотографировались, изобразив жест — воинское приветствие, которым Дзюба традиционно отмечает забитые мячи. «Спасибо, парни! Вы красавцы! Гордимся вами!» — написал Дзюба в Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) 18 Окт 2018 в 12:44 PDT Юношеская сборная России по футболу заняла второе место на ОИ в Буэнос-Айресе, уступив в финале команде из Бразилии. Ранее игроки сборной России по мини-футболу устроили потасовку после поражения от национальной команды Бразилии в финальном матче юношеской Олимпиады в аргентинском Буэнос-Айресе.