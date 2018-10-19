Дзюба оценил жест игроков сборной России по мини-футболу на юношеских ОИ

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Нападающий сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба поздравил национальную команду по мини-футболу с серебряными медалями на юношеских Олимпийских играх, завоёванными в Буэнос-Айресе.
Дзюба оценил жест игроков сборной России по мини-футболу на юношеских ОИ
  • РИА Новости

На церемонии награждения игроки юношеской сборной сфотографировались, изобразив жест — воинское приветствие, которым Дзюба традиционно отмечает забитые мячи.

«Спасибо, парни! Вы красавцы! Гордимся вами!» — написал Дзюба в Instagram.

Юношеская сборная России по футболу заняла второе место на ОИ в Буэнос-Айресе, уступив в финале команде из Бразилии.

Ранее игроки сборной России по мини-футболу устроили потасовку после поражения от национальной команды Бразилии в финальном матче юношеской Олимпиады в аргентинском Буэнос-Айресе.

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