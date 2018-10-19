Дзюба оценил жест игроков сборной России по мини-футболу на юношеских ОИ
- РИА Новости
На церемонии награждения игроки юношеской сборной сфотографировались, изобразив жест — воинское приветствие, которым Дзюба традиционно отмечает забитые мячи.
«Спасибо, парни! Вы красавцы! Гордимся вами!» — написал Дзюба в Instagram.
Юношеская сборная России по футболу заняла второе место на ОИ в Буэнос-Айресе, уступив в финале команде из Бразилии.
Ранее игроки сборной России по мини-футболу устроили потасовку после поражения от национальной команды Бразилии в финальном матче юношеской Олимпиады в аргентинском Буэнос-Айресе.