Отец Нурмагомедова простил Макгрегора за оскорбление и пригласил его в Дагестан

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Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, простил ирландского бойца Конора Макгрегора за оскорбления и пригласил его в Дагестан.

Об этом сообщает РИА «Дагестан».

«Всё это прощаю, надо быть милосердным», — сказал он.

Также Нурмагомедов — старший пригласил Макгрегора на чемпионат мира по профессиональному боевому самбо, который пройдёт в республике 15 декабря.

После боя 6 октября Нурмагомедов перелез через ограждение и устроил драку с тренером Макгрегора Диллоном Дэнисом из-за оскорблений, сказанных в адрес спортсмена.

В тот же момент секундант российского бойца Зубайра Тухугов залез в клетку и вступил в конфликт с ирландцем.

В итоге в октагоне и в зале возникли два очага потасовки, которые впоследствии были нейтрализованы сотрудниками службы безопасности.

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