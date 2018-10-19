Отец Нурмагомедова простил Макгрегора за оскорбление и пригласил его в Дагестан
Об этом сообщает РИА «Дагестан».
«Всё это прощаю, надо быть милосердным», — сказал он.
Также Нурмагомедов — старший пригласил Макгрегора на чемпионат мира по профессиональному боевому самбо, который пройдёт в республике 15 декабря.
После боя 6 октября Нурмагомедов перелез через ограждение и устроил драку с тренером Макгрегора Диллоном Дэнисом из-за оскорблений, сказанных в адрес спортсмена.
В тот же момент секундант российского бойца Зубайра Тухугов залез в клетку и вступил в конфликт с ирландцем.
В итоге в октагоне и в зале возникли два очага потасовки, которые впоследствии были нейтрализованы сотрудниками службы безопасности.