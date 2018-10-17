Менеджер Нурмагомедова сравнил Макгрегора с «женщиной лёгкого поведения»

Менеджер российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз жёстко раскритиковал Конора Макгрегора.

«Все говорят о реванше, но Конор сдался в бою. Как ему вообще можно давать реванш? Знаете, что бесит больше всего? Не его слова обо мне или Хабибе. А то, что после всего сказанного Макгрегор начал говорить, что это просто бизнес. Поэтому Конор — проститутка. Я и раньше об этом говорил и своё мнение не поменял», — цитирует Абдель-Азиза TMZ.

При этом менеджер не стал исключать возможности реванша между бойцами.

«Что касается второго боя, то бизнес есть бизнес. Если реванш принесёт Хабибу деньги и он этого захочет, то нет проблем. Не мне же драться, а ему. Всё, что он попросит, я постараюсь сделать для него, так как он мой друг», — добавил Абдель-Азиз.

Ранее Денис Лебедев прокомментировал поединок Нурмагомедова и Макгрегора.