СК РФ: УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О ВЗРЫВЕ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ПЕРЕКВАЛИФИЦИРОВАНО НА СТАТЬЮ ОБ УБИЙСТВЕ

Менеджер Нурмагомедова сравнил Макгрегора с «женщиной лёгкого поведения»

Короткая ссылка
Менеджер российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз жёстко раскритиковал Конора Макгрегора.
Менеджер Нурмагомедова сравнил Макгрегора с «женщиной лёгкого поведения»
  • Reuters

«Все говорят о реванше, но Конор сдался в бою. Как ему вообще можно давать реванш? Знаете, что бесит больше всего? Не его слова обо мне или Хабибе. А то, что после всего сказанного Макгрегор начал говорить, что это просто бизнес. Поэтому Конор — проститутка. Я и раньше об этом говорил и своё мнение не поменял», — цитирует Абдель-Азиза TMZ

При этом менеджер не стал исключать возможности реванша между бойцами.

«Что касается второго боя, то бизнес есть бизнес. Если реванш принесёт Хабибу деньги и он этого захочет, то нет проблем. Не мне же драться, а ему. Всё, что он попросит, я постараюсь сделать для него, так как он мой друг», — добавил Абдель-Азиз.

Ранее Денис Лебедев прокомментировал поединок Нурмагомедова и Макгрегора.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить