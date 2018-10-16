Эксперт оценил экономический эффект ЧМ-2018 в России

Специалист Фонда экономических исследований «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов в беседе с телеканалом «360» оценил экономический эффект чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

Согласно исследованию оргкомитета турнира, суммарный эффект ЧМ-2018 на ВВП страны за 2013—2018 годы составил 952 млрд рублей, что равно приблизительно 1% годового ВВП.

«Эта цифра в России может быть больше, чем в других странах, принимавших чемпионат мира, так как у нас есть большой потенциал роста экспорта, связанный с девальвацией национальной валюты в 2014 году», — заявил Миронов.

По его словам, известность, которую получила Россия во время ЧМ-2018, может позволить рассчитывать на больший эффект — кратно больше, чем 1%.

«Возможно, это не самый вероятный сценарий. Многие говорят, что санкции введены надолго, едва ли не навсегда», — сказал эксперт.

Он добавил, что политические ограничения могут быть сняты фактически одной подписью.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН оценил итоги чемпионата мира по футболу 2018 года в России.