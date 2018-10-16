Менеджер Нурмагомедова считает, что рэпер 50 Cent просто хочет внимания

Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз ответил на критику в свой адрес со стороны американского рэп-исполнителя 50 Cent.

«Ты говоришь о $2 млн, но Хабиб получил около $15 млн, перед тем как побил Макгрегора. Ты думаешь, что можешь просто дать $2 млн, потому что тебе хочется внимания. Я понимаю, это не плохо ни для него, ни для тебя. Но ты можешь убираться отсюда вместе со своими миллионами, потому что ты просто хочешь быть в теме», — приводит слова менеджера «Чемпионат» со ссылкой на комментарии в Instagram рэпера.

Ранее сообщалось, что 50 Cent предложил спортсмену $2 млн за переход в Bellator, после чего менеджер россиянина заявил, что Нурмагомедов будет рассматривать предложения от $50 млн.

Позже 50 Cent жёстко ответил менеджеру Нурмагомедова, назвав его «дураком в дешёвом костюме».

Ранее Нурмагомедов ответил 50 Cent на критику в адрес своего менеджера.