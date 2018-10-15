Адвокат Мамаева прокомментировал сообщения СМИ о содержащейся в апелляции ошибке

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Адвокат арестованного полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева прокомментировал сообщения СМИ об ошибке, содержащейся в поданной в суд апелляционной жалобе, относительно суммы штрафа, которую клуб может взыскать со спортсмена в связи с пропуском тренировок.
Адвокат Мамаева прокомментировал сообщения СМИ о содержащейся в апелляции ошибке
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Чемпионат».

Портал, ссылаясь на условия контракта футболиста, уточняет, что сумма штрафов, которую могут взыскать с Мамаева за пропуски тренировок, не может быть больше $15 тыс. в месяц.

Однако Бушманов говорил о том, что штраф может превысить ежемесячную зарплату спортсмена, которая оценивается в $230 тыс. 

«Не в моей компетенции комментировать условия контракта, они мне неизвестны. Мы лишь говорим, что его условия могут быть нарушены в связи с тем, что Павел в настоящий момент не может исполнять свои профессиональные обязанности», — объяснил он.

Ранее Бушманов рассказал, что сторона защиты обратилась в Мосгорсуд с просьбой освободить Мамаева из СИЗО и позволить ему тренироваться в клубе.

Он объяснил это тем, что в «Краснодаре» за пропуск тренировок футболистам назначают штрафы. В случае с Мамаевым их размеры могут быть крупными.

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