Адвокат Мамаева выразил надежду на примирение сторон

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов выразил надежду, что его клиент и потерпевшая сторона найдут способы примирения.

«Надеюсь, стороны найдут возможности для примирения. Сегодня была запланирована очная ставка, но она была отменена не по нашей вине. Там мы бы имели возможность принести извинения и сделать заявление в отношении потерпевшего. Подзащитный признаёт действия в отношении него и готов нести ответственность. Хотя эти действия, исходя из материалов дела, были спровоцированы самим потерпевшим», — цитирует адвоката «Чемпионат».

Он также рассказал, что его клиент переживает, но при этом ожидал такого решения следствия.

«Следствие неожиданно решило обратиться в суд с этим ходатайством. Это говорит о том, что следствие, к сожалению, принимает скоропалительные решения, которые не всегда оправданны и влекут негативные последствия для всех участников», — добавил Бушманов.

11 октября Тверской суд Москвы вынес решение об аресте футболистов до 8 декабря.

По версии следствия, Кокорин и Мамаев причастны к избиению главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Также обвиняется брат Александра — Кирилл.

Ранее юрист Князев рассказал, что аресты Кокорина и Мамаева являются поводом для расторжения контрактов.