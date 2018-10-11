Юрист рассказал, что аресты Кокорина и Мамаева являются поводом для расторжения контрактов

Директор коллегии адвокатов «Князев и партнёры» Андрей Князев рассказал, что аресты нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева являются поводом для расторжения трудовых соглашений.

«По закону арест является поводом для расторжения трудового договора. Так что у футболистов стоит вопрос не о продолжении футбольной карьеры, а о том, как бы не сесть в тюрьму. Это уголовное преступление. Преступник по определению не может исполнять трудовые обязанности», — приводит слова юриста «Чемпионат».

11 октября Тверской суд Москвы вынес решение об аресте футболистов до 8 декабря.

По версии следствия, Кокорин и Мамаев причастны к избиению главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Также обвиняется брат Александра — Кирилл.

Ранее нападающий сборной России по футболу и московского «Локомотива» Смолов призвал проявить снисходительность к Кокорину и Мамаеву.