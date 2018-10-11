Смолов призвал проявить снисходительность к Кокорину и Мамаеву

Нападающий сборной России по футболу и московского «Локомотива» Фёдор Смолов поддержал форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, которые по решению суда взяты под стражу до 8 декабря.

«Все мы люди, и все мы ошибаемся. Каждый из нас совершал глупые поступки, о которых неоднократно жалел впоследствии. Проще всего сейчас осуждать этих ребят, только ухудшая ситуацию тем самым. Не лучше ли дать им возможность исправить эту ошибку и загладить свою вину перед пострадавшими и всем обществом в целом? Все нуждаются в прощении и поддержке! Давайте все будем чуточку снисходительнее и добрее», — написал игрок в своём Instagram.

По версии следствия, Кокорин и Мамаев причастны к избиению главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Также обвиняется брат Александра — Кирилл.

Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев будут отправлены на два месяца в СИЗО «Бутырка».