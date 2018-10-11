Кокорин и Мамаев будут отправлены на два месяца в СИЗО «Бутырка»
Как он сообщил «Чемпионату», футболисты будут находиться в СИЗО «Бутырка».
11 октября Тверской суд Москвы вынес решение об аресте футболистов до 8 декабря.
По версии следствия, Кокорин и Мамаев причастны к избиению главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Также обвиняется брат Александра — Кирилл.
Ранее мать братьев Кокориных извинилась за своих детей.