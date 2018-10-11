Мать братьев Кокориных извинилась за своих детей

Светлана Кокорина, мать футболиста «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, прокомментировала скандал с участием своих сыновей.

«Всё происходящее ужасно. Мы даже представить себе не могли, что наши дети могут так себя повести. Мы с детства учили их не терпеть унижения и оскорбления, сопротивляться обидчикам. Тем не менее мы никогда не могли подумать, что это выльется в такое», — приводит слова Кокориной «Звезда».

Она сказала, что не может поверить в случившееся и попросила журналистов не нагнетать обстановку. Кокорина также принесла извинения пострадавшим.

«Пожалуйста, простите моих детей», — добавила она.

Отмечается, что братья Кокорины обвиняются в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Также обвиняется полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.

Ранее стало известно об аресте братьев Кокориных — Александра и Кирилла.