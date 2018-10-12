Эксперт рассказал, как защищены контракты Кокорина и Мамаева с их клубами

Спортивный эксперт Алексей Вдовин считает, что продолжению футбольной карьеры нападающего«Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева после их выхода из СИЗО практически ничего не угрожает.

«Скорее всего, в их карьере если и будет какое-то препятствие, то небольшое. Если их не посадят, то в футболе их практически невозможно наказать», — цитирует Вдовина «Звезда».

Он также рассказал, как защищены контракты Кокорина и Мамаева с их клубами.

«С точки зрения футбольных контрактов у ребят там всё хорошо. Они защищены почти со всех сторон. Они защищены, а не клуб», — заключил Вдовин.

Обозреватель отметил, что Кокорин и Мамаев заключили типовые контракты с клубами Российской премьер-лиги (РПЛ), где не предусмотрено наказание за нарушение правил поведения в обществе.

Ранее директор коллегии адвокатов «Князев и партнёры» Андрей Князев рассказал, что аресты нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева являются поводом для расторжения трудовых соглашений.