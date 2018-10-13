Защитник «Авангарда» Емелин оценил игру команды

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Защитник «Авангарда» Алексей Емелин в беседе с «Известиями» оценил игру команды.
Защитник «Авангарда» Емелин оценил игру команды
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«Мы придерживаемся своей системы и продолжаем гнуть свою линию. В игре с ЦСКА упустили шанс на победу: вели игру, но пропустили гол и тут же получили удаление, позволив армейцам реализовать большинство и выйти вперёд», — заявил он.

По словам Емелина, «Авангард» проиграл матч, который в целом контролировал, из-за собственных ошибок.

Как добавил спортсмен, в игре с «Салаватом Юлаевым» команда «проспала» начало, первый период, но в дальнейшем смогла перестроиться, хотя не удалось реализовать моменты.

Ранее сообщалось, что «Авангард» потерпел третье поражение подряд в КХЛ, проиграв в овертайме «Словану».

Также «Реальное время» сообщало, что форвард казанского «Ак Барса» Артём Лукоянов прокомментировал начало матчей домашней серии.

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