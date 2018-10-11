«Авангард» потерпел третье поражение подряд в КХЛ, проиграв в овертайме «Словану»

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Омский «Авангард» в овертайме проиграл братиславскому «Словану» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Авангард» потерпел третье поражение подряд в КХЛ, проиграв в овертайме «Словану»
  • РИА Новости

Встреча, проходившая в Балашихе, завершилась победой гостей.

В составе словацкого коллектива отличились Марио Лунтер, Михал Ржепик и Патрик Лампер. Омский клуб на это ответил шайбами Криса Верстига и Максима Чудинова.

Таким образом, «Авангард» проигрывает третий матч кряду.

В следующей игре «Авангард» встретится с «Барысом» из Астаны, а «Слован» — с пекинским клубом «Куньлунь Ред Стар».

В других матчах игрового дня уфимский «Салават Юлаев» разгромил челябинский «Трактор» (5:0), казанский «Ак Барс» переиграл московский «Спартак» (1:0), а нижегородское «Торпедо» в овертайме уступило ХК «Сочи».

Ранее СКА проиграл «Локомотиву» в овертайме в матче КХЛ.

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